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США выделили $250 млн на поддержку сельского хозяйства в Украине

зерно
Фото: Pixabay

Соединенные Штаты Америки выделили дополнительные $250 млн на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины.

Об этом во время визита в Одесский порт объявила руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

Таким образом общий объем инвестиций правительства США в Инициативу устойчивости сельского хозяйства (AGRI-Ukraine) достиг $350 млн.

— USAID продолжит расширять критически важную сельскохозяйственную инфраструктуру, такую как ирригация, элеваторы, перевалочные мощности, портовую и пограничную инфраструктуру. USAID также расширит поддержку малых и средних сельскохозяйственных предприятий, чтобы предоставить им доступ к финансированию и ресурсам, необходимым для выполнения планов посевной и сбора урожая в 2023 году, — говорится в сообщении USAID.

Вчера Саманта Пауэр объявила о выделении более $500 млн на гуманитарную помощь Украине. Средства будут направлены на поддержку внутренне перемещенных лиц и всех, кто пострадал от войны.

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USAID, Война в Украине, Сільське господарство, США
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