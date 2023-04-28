Президент Чехии в Буче: Слишком долго мы надеялись, что путинская Россия другая

Военные преступления, совершенные российскими военными в Буче под Киевом, стали уроком для всего мира, развеяв надежды, что путинская Россия другая.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, который 28 апреля находится с визитом в Украине вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

— Слишком долго мы надеялись, что путинская Россия другая. Что она лучше. Этот урок показал, что это не так. И мы должны быть готовыми, — написал чешский лидер в своем Twitter.

Příliš dlouho jsme doufali, ze Putinovo Rusko je jiné. Že je lepší. Tato lekce ukázala, že není. A my musíme být připravení. pic.twitter.com/54QdQLfLyI — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 28, 2023

Павел рассказал, что они с Чапутовой приехали в Бучу тем же маршрутом, что и российские оккупанты около года назад.

— Воспоминания о варварских убийствах гражданских остаются в памяти. Украинцы никогда не забудут сотни бессмысленно загубленных жизней. И мы не должны забывать, — добавил президент Чехии.

Президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова 28 апреля находятся с визитом в Киеве.

Фото: Петр Павел

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