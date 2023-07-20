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Илья Нежигай, редактор ленты

Британия созывает заседание Совбеза ООН из-за выхода РФ из зерновой сделки

Британия созывает заседание Совбеза ООН из-за выхода РФ из зерновой сделки
Фото: Getty Images

Совет безопасности Организации Объединенных Наций соберется 21 июля для обсуждения гуманитарных последствий выхода Российской Федерации из зерновой сделки.

Об этом на своей странице в Twitter сообщило представительство Великобритании, которая председательствует в СБ ООН.

— Совет Безопасности ООН соберется завтра (21 июля, — Ред.) в 10:00 на брифинг по Украине. Совет обсудит гуманитарные последствия прерывания РФ Черноморской зерновой инициативы, — говорится в сообщении.

По времени Киева следует ожидать заседания Совбеза в 17:00 21 июля.

Напомним, Россия 17 июля объявила, что покидает Черноморское зерновое соглашение, объясняя свое решение взрывом на Керченском мосту.

После этого РФ также отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Несмотря на такие решения официальной Москвы, президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить работу зернового соглашения без участия России.

В ответ на это российское Минобороны заявило, что будет расценивать все корабли, которые направляются в порты Украины, как перевозчиков военного оборудования или техники, поэтому будет их якобы атаковать. Украинское Минобороны ответило России зеркально.

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Британія, Война в Украине, Великобритания, Зерно, ООН, Радбез ООН, Черноморская зерновая инициатива
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