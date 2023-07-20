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Анастасия Кожушко, редактор ленты

После выхода из зернового соглашения Россия будет препятствовать торговле в Черном море — разведка Британии

После выхода из зернового соглашения Россия будет препятствовать торговле в Черном море — разведка Британии
Фото: Факти ICTV

Выйдя из Черноморской зерновой инициативы, Россия стремится отвлечь все торговые суда от украинских портов.

Об этом говорится в ежедневном отчете Британской разведки.

В ведомстве отмечают, что Россия, вероятно, приняла решение выйти из соглашения уже давно, поскольку решила, что оно больше не отвечает ее интересам, и замаскировала это дезинформацией, утверждая: ее выход вызван беспокойством по поводу, что гражданские суда подвергаются опасности от украинских мин, а Украина использует зерновой коридор в военных целях, не предоставляя доказательств этих утверждений.

– 19 июля 2023 года Министерство обороны России заявило – будет считать, что все суда, приближающиеся к Украине, перевозят оружие, – сообщает разведка Британии.

Российский Черноморский флот, вероятно, теперь будет играть более активную роль в препятствовании любой продолжающейся торговле. Однако операции по блокаде ЧФ будут подвергаться риску со стороны украинских надводных кораблей без экипажа и крылатых ракет береговой обороны.

Напомним, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зернового соглашения, которое завершилось 17 июля.

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Зерно, Разведка, Росія, Украина, Черноморская зерновая инициатива
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Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.

Оксана Лотоцкая
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