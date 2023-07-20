Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и обвинить Украину — Белый дом

Россия может бить по гражданским судам в Черном море и обвинить в этом Украину.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Адам Ходж.

По его словам, Россия установила дополнительные морские мины на подходе к украинским портам.

Ранее Минобороны РФ заявило, что любое судно, следующее в сторону украинского порта, будет рассматриваться как потенциально перевозящее военный груз.

Адам Ходж заявил, что такие заявления Москвы — это преднамеренная попытка оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и переложить вину за это на Украину.

В понедельник истек срок действия Черноморской зерновой инициативы. Это соглашение гарантировало безопасный проход судов с украинским зерном через Черное море к проливу Босфор.

И вот после истечения срока действия соглашения Россия нанесла ракетные и беспилотные удары по Одессе, уничтожив сельскохозяйственную инфраструктуру и 60 тыс. тонн зерна, сказал Адам Ходж.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина изучает возможность безопасного функционирования зернового коридора, включая возможное сопровождение конвоями.

Кроме того, по словам главы государства, компании, которые владеют судами, готовы продолжать поставки зерна, если Украина и Турция будут обеспечивать проход судов.

Фото: Мининфраструктуры

Источник : CNN

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