В Украине зафиксировали рекордное потребление электроэнергии: Укрэнерго просит экономить

В среду, 19 июля, в энергосистеме в 21:40 зафиксировали летний рекорд потребления электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

— Он (рекорд, — Ред.) на 1% превысил показатель самого жаркого дня, который был 6 июля. И это несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха вчера была на 4 градуса ниже, — отметили в компании.

Пик потребления снова вернулся на вечерние часы — с 21:00 до 22:00, что существенно увеличивает нагрузку на энергосистему. По сравнению с началом недели вечернее потребление выросло на 4%.

В Укрэнерго отмечают, что после повреждений ракетными и дроновыми атаками энергосистема тяжело переживает такие нагрузки.

Ситуация также осложняется тем, что сегодня в плановый ремонт вышел еще один блок атомной электростанции. Продолжается масштабная ремонтная кампания на многих электростанциях.

Учитывая ограниченные возможности энергосистемы покрывать значительное потребление вечером, украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией, а также ограничить использование кондиционеров.

С 16:00 до 23:00:

охлаждайте помещение не ниже 23˚С;

выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими по очереди;

переносите пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток;

выключайте свет, когда выходите из помещения.

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