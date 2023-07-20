В Украине зафиксировали рекордное потребление электроэнергии: Укрэнерго просит экономить
В среду, 19 июля, в энергосистеме в 21:40 зафиксировали летний рекорд потребления электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
— Он (рекорд, — Ред.) на 1% превысил показатель самого жаркого дня, который был 6 июля. И это несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха вчера была на 4 градуса ниже, — отметили в компании.
Пик потребления снова вернулся на вечерние часы — с 21:00 до 22:00, что существенно увеличивает нагрузку на энергосистему. По сравнению с началом недели вечернее потребление выросло на 4%.
В Укрэнерго отмечают, что после повреждений ракетными и дроновыми атаками энергосистема тяжело переживает такие нагрузки.
Ситуация также осложняется тем, что сегодня в плановый ремонт вышел еще один блок атомной электростанции. Продолжается масштабная ремонтная кампания на многих электростанциях.
Учитывая ограниченные возможности энергосистемы покрывать значительное потребление вечером, украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией, а также ограничить использование кондиционеров.
С 16:00 до 23:00:
- охлаждайте помещение не ниже 23˚С;
- выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими по очереди;
- переносите пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток;
- выключайте свет, когда выходите из помещения.
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