Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Разработанный для войны в условиях равнинной местности: что известно о БпЛА Phoenix Ghost
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Через дыры видно море: первые фото разрушений Крымского моста
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

В Украине зафиксировали рекордное потребление электроэнергии: Укрэнерго просит экономить

електроенергія
Фото: Pixabay

В среду, 19 июля, в энергосистеме в 21:40 зафиксировали летний рекорд потребления электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

— Он (рекорд, — Ред.) на 1% превысил показатель самого жаркого дня, который был 6 июля. И это несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха вчера была на 4 градуса ниже, — отметили в компании.

Пик потребления снова вернулся на вечерние часы — с 21:00 до 22:00, что существенно увеличивает нагрузку на энергосистему. По сравнению с началом недели вечернее потребление выросло на 4%.

В Укрэнерго отмечают, что после повреждений ракетными и дроновыми атаками энергосистема тяжело переживает такие нагрузки.

Ситуация также осложняется тем, что сегодня в плановый ремонт вышел еще один блок атомной электростанции. Продолжается масштабная ремонтная кампания на многих электростанциях.

Учитывая ограниченные возможности энергосистемы покрывать значительное потребление вечером, украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией, а также ограничить использование кондиционеров.

С 16:00 до 23:00:

  • охлаждайте помещение не ниже 23˚С;
  • выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими по очереди;
  • переносите пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток;
  • выключайте свет, когда выходите из помещения.
Читайте также
Входим в летний пик потребления: эксперт предупредил о возможных отключениях света
лампочка

электроэнергия, Укренерго
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Входим в летний пик потребления: эксперт предупредил о возможных отключениях света
лампочка
Видео
Черная трансплантология в госпиталях ВСУ: как РФ разгоняет очередной фейк роспропаганды

Еще с 2014 Кремль начал использовать фейки о расцвете черной трансплантологии в Украине. Сначала пугали жителей прифронтовых территорий АТО/ООС – мол, украинские власти вас не защитят, а еще и продадут буквально на запчасти плохим американцам.

Егор Ромахло
Россияне заполонили дороги из Крыма в РФ: как это мешает ВС РФ отражать наступление ВСУ
кримський міст
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.07.2023)
В Украине зафиксировали рекордное потребление электроэнергии: Укрэнерго просит экономить
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (19.07.2023)
В Украине зафиксировали рекордное потребление электроэнергии: Укрэнерго просит экономить
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (19.07.2023)
В Украине зафиксировали рекордное потребление электроэнергии: Укрэнерго просит экономить
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь