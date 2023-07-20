В Україні зафіксували рекордне споживання електроенергії: Укренерго просить економити
У середу, 19 липня, в енергосистемі о 21:40 зафіксували літній рекорд споживання електроенергії.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
– Він (рекорд, – Ред.) на 1% перевищив показник найспекотнішого дня, який був 6 липня. І це попри те, що середньодобова температура повітря вчора була на 4 градуси нижчою, – зазначили в компанії.
Пік споживання знову повернувся на вечірні години – з 21:00 до 22:00, що суттєво збільшує навантаження на енергосистему. Порівняно з початком тижня вечірнє споживання зросло на 4%.
В Укренерго зазначають, що після пошкоджень ракетними і дроновими атаками енергосистема важко переживає такі навантаження.
Ситуація також ускладнюється тим, що сьогодні в плановий ремонт вийшов ще один блок атомної електростанції. Триває масштабна ремонтна кампанія на багатьох електростанціях.
Зважаючи на обмежені можливості енергосистеми покривати значне споживання увечері, українців закликають економно користуватися електроенергією, а також обмежити використання кондиціонерів.
З 16:00 до 23:00:
- охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;
- вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
- переносьте користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби;
- вимикайте світло, коли виходите з приміщення.
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