Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Атака Житомирской области Шахедами: пострадали объект инфраструктуры и частные дома
Зеленский подписал закон об увольнении военных в запас после заключения ВВК
В Киеве мужчина три года насиловал дочерей сожительницы — он приговорен к 15 годам тюрьмы
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Бундестаге призвали немецкое правительство предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus

Крилата ракета Taurus
Фото: Getty Images

Германия должна принять решение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Такое заявление сделал член комитета Бундестага по оборонной политике от Социал-демократической партии Германии Маркус Фабер.

Фабер отмечает, что благодаря действиям Вооруженных сил Украины почти на регулярной основе горят склады боеприпасов окупантов, в частности, в оккупированном Крыму.

– С нашей крылатой ракетой Taurus Украина может дополнительно разбивать логистику сил вторжения. Бундесверу поставлено 600, из них ноль использовано, – написал он в своем Facebook.

Член комитета Бундестага по вопросам оборонной политики отметил, что бойцы ВСУ уже продемонстрировали точную и исправную работу с британскими ракетами Storm Shadow.

– Они также могут сделать это и с Taurus, – подчеркнул Фабер.

Что известно о ракете Taurus

Напомним, в конце мая Украина официально запросила у немецкой стороны дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ракета Taurus является аналогом британских Storm Shadows, их отличия очень незначительны. Оба вида ракет можно использовать очень гибко, но диапазон Taurus несколько больше. Она весит 1400 кг и длиной 5 м. Была разработана компанией Taurus Systems GmbH – совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB.

Германия заказала 600 боевых и 14 обучающих ракет Taurus для своих Воздушных сил.

Читайте также
Танки Leopard и пулеметы: Германия объявила о новом пакете военной помощи
Борис Пісторіус

Война в Украине, Зброя для України, Німеччина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
У инспекции США нет претензий к учету вооружения и военной техники в Украине — Минобороны
В Бундестаге призвали немецкое правительство предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus
Уже не способны компенсировать потраченное: Юсов об объемах производства ракет в России
В Бундестаге призвали немецкое правительство предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus
Не месть за Крымский мост. Подоляк рассказал, почему РФ наносит ракетные удары по зерновой инфраструктуре
В Бундестаге призвали немецкое правительство предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus
Совбез ООН собирается на заседание из-за срыва Россией зерновой сделки
В Бундестаге призвали немецкое правительство предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
В Бундестаге призвали немецкое правительство предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus
Видео
Черная трансплантология в госпиталях ВСУ: как РФ разгоняет очередной фейк роспропаганды

Еще с 2014 Кремль начал использовать фейки о расцвете черной трансплантологии в Украине. Сначала пугали жителей прифронтовых территорий АТО/ООС – мол, украинские власти вас не защитят, а еще и продадут буквально на запчасти плохим американцам.

Егор Ромахло
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.07.2023)
В Бундестаге призвали немецкое правительство предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.07.2023)
В Бундестаге призвали немецкое правительство предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.07.2023)
В Бундестаге призвали немецкое правительство предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (21.07.2023)
В Бундестаге призвали немецкое правительство предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь