В Бундестаге призвали немецкое правительство предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus

Германия должна принять решение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Такое заявление сделал член комитета Бундестага по оборонной политике от Социал-демократической партии Германии Маркус Фабер.

Фабер отмечает, что благодаря действиям Вооруженных сил Украины почти на регулярной основе горят склады боеприпасов окупантов, в частности, в оккупированном Крыму.

– С нашей крылатой ракетой Taurus Украина может дополнительно разбивать логистику сил вторжения. Бундесверу поставлено 600, из них ноль использовано, – написал он в своем Facebook.

Член комитета Бундестага по вопросам оборонной политики отметил, что бойцы ВСУ уже продемонстрировали точную и исправную работу с британскими ракетами Storm Shadow.

– Они также могут сделать это и с Taurus, – подчеркнул Фабер.

Что известно о ракете Taurus

Напомним, в конце мая Украина официально запросила у немецкой стороны дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ракета Taurus является аналогом британских Storm Shadows, их отличия очень незначительны. Оба вида ракет можно использовать очень гибко, но диапазон Taurus несколько больше. Она весит 1400 кг и длиной 5 м. Была разработана компанией Taurus Systems GmbH – совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB.

Германия заказала 600 боевых и 14 обучающих ракет Taurus для своих Воздушных сил.

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