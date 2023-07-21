Танки Leopard и пулеметы: Германия объявила о новом пакете военной помощи

Германия передала Украине первые десять танков Leopard 1А5.

Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.

Кроме танков Leopard 1А5, в новый пакет военной помощи для Украины вошли:

20 пулеметов MG3 для танков Leopard 2 и бронетехники;

1 035 снарядов и 2 064 дымовых боеприпаса калибра 155 мм;

80 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

мостовая система и 12 прицепов;

10 радаров;

4 внедорожника для защиты границ;

16 грузовиков Zetros;

100 тыс. аптечек.

Недавно Испания объявила об отправке в Украину танков Leopard, а также новой партии легкого оружия и боеприпасов крупного калибра.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 513-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.