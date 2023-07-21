Танки Leopard и пулеметы: Германия объявила о новом пакете военной помощи
Германия передала Украине первые десять танков Leopard 1А5.
Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.
Кроме танков Leopard 1А5, в новый пакет военной помощи для Украины вошли:
- 20 пулеметов MG3 для танков Leopard 2 и бронетехники;
- 1 035 снарядов и 2 064 дымовых боеприпаса калибра 155 мм;
- 80 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
- мостовая система и 12 прицепов;
- 10 радаров;
- 4 внедорожника для защиты границ;
- 16 грузовиков Zetros;
- 100 тыс. аптечек.
Недавно Испания объявила об отправке в Украину танков Leopard, а также новой партии легкого оружия и боеприпасов крупного калибра.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 513-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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