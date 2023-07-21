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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Танки Leopard и пулеметы: Германия объявила о новом пакете военной помощи

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

Германия передала Украине первые десять танков Leopard 1А5.

Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.

Кроме танков Leopard 1А5, в новый пакет военной помощи для Украины вошли:

  • 20 пулеметов MG3 для танков Leopard 2 и бронетехники;
  • 1 035 снарядов и 2 064 дымовых боеприпаса калибра 155 мм;
  • 80 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
  • мостовая система и 12 прицепов;
  • 10 радаров;
  • 4 внедорожника для защиты границ;
  • 16 грузовиков Zetros;
  • 100 тыс. аптечек.

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Недавно Испания объявила об отправке в Украину танков Leopard, а также новой партии легкого оружия и боеприпасов крупного калибра.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 513-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Німеччина, Російська агресія
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