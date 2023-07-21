У Бундестагу закликали німецький уряд надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus
Німеччина має ухвалити рішення про передання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.
Таку заяву зробив член комітету Бундестагу з питань оборонної політики від Соціал-демократичної партії Німеччини Маркус Фабер.
Фабер зазначає, що завдяки діям Збройних сил України майже на регулярній основі горять склади боєприпасів окупантів, зокрема, в окупованому Криму.
– З нашою крилатою ракетою Taurus Україна може додатково розбивати логістику сил вторгнення. Бундесверу поставлено 600, з них нуль використано, – написав він у своєму Facebook.
Член комітету Бундестагу з питань оборонної політики зауважив, що бійці ЗСУ вже продемонстрували влучну та справну роботу з британськими ракетами Storm Shadow.
– Вони також можуть зробити це і з Taurus, – наголосив Фабер.
Що відомо про ракету Taurus
Нагадаємо, наприкінці травня Україна офіційно запросила у німецької сторони далекобійні крилаті ракети Taurus.
Ракета Taurus є аналогом британських Storm Shadows, їхні відмінності дуже незначні. Обидва види ракет можна використовувати дуже гнучко, але діапазон Taurus дещо більший. Вона має вагу 1400 кг і довжину 5 м. Була розроблена компанією Taurus Systems GmbH – спільним підприємством MBDA Deutschland та шведської компанії Saab Bofors Dynamics AB.
Німеччина замовила 600 бойових та 14 навчальних ракет Taurus для своїх Повітряних сил.