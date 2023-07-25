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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Уже более 243 тыс. оккупантов и еще 30 артсистем — потери РФ неуклонно растут

російські окупанти
Фото: Getty Images

Потери России в войне против Украины достигли 243 220 убитыми, из которых 600 оккупантов Силы обороны ликвидировали в течение последних суток, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 июля.

За день также уничтожено много техники врага. В частности, 30 артиллерийских систем, 13 ББМ, 12 танков, два средства противовоздушной обороны, 14 беспилотников и т. п.

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года:

  • личный состав — около 243 220 (+600);
  • танки — 4 174 (+12);
  • боевые бронированные машины — 8 131 (+13);
  • артиллерийские системы — 4 705 (+30);
  • РСЗВ — 698 (+1);
  • средства ПВО — 454 (+2);
  • самолеты — 315;
  • вертолеты — 310;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 977 (+14);
  • крылатые ракеты — 1 307;
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 7 194 (+12);
  • специальная техника — 703 (+5).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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