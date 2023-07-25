Уже более 243 тыс. оккупантов и еще 30 артсистем — потери РФ неуклонно растут
Потери России в войне против Украины достигли 243 220 убитыми, из которых 600 оккупантов Силы обороны ликвидировали в течение последних суток, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 июля.
За день также уничтожено много техники врага. В частности, 30 артиллерийских систем, 13 ББМ, 12 танков, два средства противовоздушной обороны, 14 беспилотников и т. п.
Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года:
- личный состав — около 243 220 (+600);
- танки — 4 174 (+12);
- боевые бронированные машины — 8 131 (+13);
- артиллерийские системы — 4 705 (+30);
- РСЗВ — 698 (+1);
- средства ПВО — 454 (+2);
- самолеты — 315;
- вертолеты — 310;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 977 (+14);
- крылатые ракеты — 1 307;
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 7 194 (+12);
- специальная техника — 703 (+5).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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