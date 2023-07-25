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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы на складах в Крыму и атаки РФ по Одесской области: 517-й день войны

Ключевые события
00:07
Киевская область планирует изменить герб и флаг
00:04
На оккупированной ЗАЭС перевели четвертый реакторный блок в состояние горячей остановки
Взрывы на складах в Крыму и атаки РФ по Одесской области: 517-й день войны
25 июля, 0:07

Киевская область планирует изменить герб и флаг

В Киевской области планируют изменить герб и флаг, чтобы они не напоминали символику российской столицы и Московской области. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

— Официальная символика Киевщины должна быть изменена! Сегодня презентовали депутатам Киевского облсовета, руководителям громад и мэрам городов первые наработки геральдистов нового герба и флага области. Далее — будет широкое обсуждение в громадах, — отметил он.

25 июля, 0:04

На оккупированной ЗАЭС перевели четвертый реакторный блок в состояние горячей остановки

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции российские оккупанты перевели четвертый реакторный блок в состояние горячей остановки.

По данным компании Энергоатом, эти действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. Сейчас эксплуатация четвертого энергоблока ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии холодной остановки.

Война в Украине — день 517 — новости Украины во время войны онлайнФото: Энергоатом

Война в Украине
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Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
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