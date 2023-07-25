Взрывы на складах в Крыму и атаки РФ по Одесской области: 517-й день войны
Киевская область планирует изменить герб и флаг
В Киевской области планируют изменить герб и флаг, чтобы они не напоминали символику российской столицы и Московской области. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.
— Официальная символика Киевщины должна быть изменена! Сегодня презентовали депутатам Киевского облсовета, руководителям громад и мэрам городов первые наработки геральдистов нового герба и флага области. Далее — будет широкое обсуждение в громадах, — отметил он.
На оккупированной ЗАЭС перевели четвертый реакторный блок в состояние горячей остановки
На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции российские оккупанты перевели четвертый реакторный блок в состояние горячей остановки.
По данным компании Энергоатом, эти действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. Сейчас эксплуатация четвертого энергоблока ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии холодной остановки.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик