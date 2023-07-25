Уже понад 243 тис. окупантів та ще 30 артсистем – втрати РФ невпинно зростають

Втрати Росії у війні проти України сягнули 243 220 вбитими, з яких 600 окупантів Сили оборони ліквідували протягом останньої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 липня.

За день також знищено багато техніки ворога. Зокрема, 30 артилерійських систем, 13 ББМ, 12 танків, два засоби протиповітряної оборони, 14 безпілотників тощо.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року:

особовий склад ‒ близько 243 220 (+600);

танки ‒ 4 174 (+12);

бойові броньовані машини ‒ 8 131 (+13);

артилерійські системи – 4 705 (+30);

РСЗВ – 698 (+1);

засоби ППО ‒ 454 (+2);

літаки – 315;

гелікоптери – 310;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 977 (+14);

крилаті ракети ‒ 1 307;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 7 194 (+12);

спеціальна техніка ‒ 703 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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