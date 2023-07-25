Уже понад 243 тис. окупантів та ще 30 артсистем – втрати РФ невпинно зростають
Втрати Росії у війні проти України сягнули 243 220 вбитими, з яких 600 окупантів Сили оборони ліквідували протягом останньої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 липня.
За день також знищено багато техніки ворога. Зокрема, 30 артилерійських систем, 13 ББМ, 12 танків, два засоби протиповітряної оборони, 14 безпілотників тощо.
Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року:
- особовий склад ‒ близько 243 220 (+600);
- танки ‒ 4 174 (+12);
- бойові броньовані машини ‒ 8 131 (+13);
- артилерійські системи – 4 705 (+30);
- РСЗВ – 698 (+1);
- засоби ППО ‒ 454 (+2);
- літаки – 315;
- гелікоптери – 310;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 977 (+14);
- крилаті ракети ‒ 1 307;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 7 194 (+12);
- спеціальна техніка ‒ 703 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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