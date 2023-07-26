Вихід із зернової угоди: Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря

Після виходу Російської Федерації з Чорноморської зернової ініціативи, Збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту.

Про це повідомляють у Military Media Center.

Зокрема, російські військові відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів.

– Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України. При цьому вони продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди, яка завершилася 17 липня.

Пізніше Міноборони РФ заявило, що будь-яке судно, що прямує в бік українського порту, розглядатимуть як таке, що потенційно перевозить військовий вантаж.

Ввечері того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що компанії, які володіють суднами, готові продовжувати постачання зерна, якщо Україна та Туреччина будуть забезпечувати прохід суден.

І вже в ніч проти 19 липня Росія цілеспрямовано випустила ракети по зернових терміналах портів Одеса та Чорноморськ. Руйнувань зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra та CMA CGM Group.

21 липня у ЦРУ повідомили, що РФ може здійснити операцію під фальшивим прапором, атакувавши корабель у Чорному морі та звинувативши у всьому Україну.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.