Вихід із зернової угоди: Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря
Після виходу Російської Федерації з Чорноморської зернової ініціативи, Збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту.
Про це повідомляють у Military Media Center.
Зокрема, російські військові відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів.
– Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України. При цьому вони продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди, яка завершилася 17 липня.
Пізніше Міноборони РФ заявило, що будь-яке судно, що прямує в бік українського порту, розглядатимуть як таке, що потенційно перевозить військовий вантаж.
Ввечері того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що компанії, які володіють суднами, готові продовжувати постачання зерна, якщо Україна та Туреччина будуть забезпечувати прохід суден.
І вже в ніч проти 19 липня Росія цілеспрямовано випустила ракети по зернових терміналах портів Одеса та Чорноморськ. Руйнувань зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra та CMA CGM Group.
21 липня у ЦРУ повідомили, що РФ може здійснити операцію під фальшивим прапором, атакувавши корабель у Чорному морі та звинувативши у всьому Україну.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська