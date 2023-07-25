Почти 30 кораблей стали на якорь возле портового терминала Измаил, еще три судна остановили движение — СМИ

Почти 30 кораблей стали на якорь возле важного для Украины портового терминала Измаил после того, как Россия уничтожила зерновые склады на реке Дунай. Однако пока точно неизвестно, что именно заставило их остановиться.

По данным издания Reuters со ссылкой на собственные оценки, в то же время еще три судна остановили движение вдоль водного пути, ведущего к терминалу Рени-Одесса.

— Покрытие военных рисков для портов Украины, которое было частью предыдущей зерновой сделки, приостановлено. Три источника сообщили, что некоторые поставщики также рассматривают вопрос о том, стоит ли продолжать предоставлять покрытие для портов на Дунае, — отмечают в издании.

Ночью 24 июля в результате российской атаки пострадали семь человек и инфраструктура вдоль Дуная, который является жизненно важным альтернативным маршрутом для украинского зерна после прекращения Черноморской зерновой инициативы.

В течение ночи Россия в результате удара беспилотниками уничтожила три украинских зерновых склада. После выхода РФ из зернового соглашения именно этот путь был ключевым для экспорта украинского зерна.

Источник : Reuters

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