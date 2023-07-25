Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
В Москве беспилотники поразили два здания
В Кропивницком ночью раздавались взрывы: что известно
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Почти 30 кораблей стали на якорь возле портового терминала Измаил, еще три судна остановили движение — СМИ

Почти 30 кораблей стали на якорь возле портового терминала Измаил, еще три судна остановили движение — СМИ
Фото: Pexels

Почти 30 кораблей стали на якорь возле важного для Украины портового терминала Измаил после того, как Россия уничтожила зерновые склады на реке Дунай. Однако пока точно неизвестно, что именно заставило их остановиться.

По данным издания Reuters со ссылкой на собственные оценки, в то же время еще три судна остановили движение вдоль водного пути, ведущего к терминалу Рени-Одесса.

— Покрытие военных рисков для портов Украины, которое было частью предыдущей зерновой сделки, приостановлено. Три источника сообщили, что некоторые поставщики также рассматривают вопрос о том, стоит ли продолжать предоставлять покрытие для портов на Дунае, — отмечают в издании.

Ночью 24 июля в результате российской атаки пострадали семь человек и инфраструктура вдоль Дуная, который является жизненно важным альтернативным маршрутом для украинского зерна после прекращения Черноморской зерновой инициативы.

В течение ночи Россия в результате удара беспилотниками уничтожила три украинских зерновых склада. После выхода РФ из зернового соглашения именно этот путь был ключевым для экспорта украинского зерна.

Смотрите также
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы
Почти 30 кораблей стали на якорь возле портового терминала Измаил, еще три судна остановили движение — СМИ

Источник: Reuters
Измаил, Война в Украине, Дунай, Зерно, Одесса, Одесская область, Порти, Рені, Україна-Росія, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взрывы на складах в Крыму и атаки РФ по Одесской области: 517-й день войны
Почти 30 кораблей стали на якорь возле портового терминала Измаил, еще три судна остановили движение — СМИ
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Карта аеродромів РФ
Оккупанты перевели четвертый реакторный блок на ЗАЭС в состояние горячей остановки — Энергоатом
Почти 30 кораблей стали на якорь возле портового терминала Измаил, еще три судна остановили движение — СМИ
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Бомбардировщик Ту-22М3: почему он так опасен, главные характеристики
Бомбардувальник Ту-22М3
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (24.07.2023)
Почти 30 кораблей стали на якорь возле портового терминала Измаил, еще три судна остановили движение — СМИ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (24.07.2023)
Почти 30 кораблей стали на якорь возле портового терминала Измаил, еще три судна остановили движение — СМИ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (24.07.2023)
Почти 30 кораблей стали на якорь возле портового терминала Измаил, еще три судна остановили движение — СМИ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (24.07.2023)
Почти 30 кораблей стали на якорь возле портового терминала Измаил, еще три судна остановили движение — СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь