Главный удар контрнаступления ВСУ приходится на юго-восток — NYT

Контрнаступление ВСУ, которое длится уже почти два месяца, сосредоточено на юго-востоке страны. Там в основном воюют украинские воины, которые проходили обучение на Западе.

Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на двух чиновников Пентагона.

Украинские войска на южном фронте постепенно оттесняют армию РФ. Продвижение ВСУ несколько замедляют минные поля, которые обустроили оккупанты, а также артиллерийский огонь и воздушные удары со стороны России.

Украинская группировка будет пытаться продвинуться на юг через минные поля и укрепления к городу Токмак, а в случае успеха — к Мелитополю.

Цель — перекрыть сухопутную связь между оккупированным югом Украины и Крымским полуостровом. Для ВСУ важно продвинуться достаточно далеко, чтобы Крым оказался в зоне досягаемости украинской артиллерии. Стоит заметить, что именно через Крым Россия “питает” войну — поставляет боеприпасы, тяжелую технику, завозит солдат.

Если все пойдет по плану, то новая операция может длиться от одной до трех недель, заявили украинские чиновники должностным лицам в Вашингтоне. Однако мало что идет по плану с момента начала контрнаступления в июне.

Источник : NYT

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