Враг имеет значительные потери: Маляр о контрнаступлении Сил обороны на Юге и Востоке Украины
Силы обороны Украины продолжают вести контрнаступательные действия, чтобы сдержать российские войска, отбросить от занятых позиций на Востоке и Юге, освободить как можно больше мирных городов и сел от оккупации.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на актуальную информацию с фронта.
Восток Украины
По ее словам, украинские защитники сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. РФ пытается найти в украинской обороне слабые места, осуществляет артобстрел, атакует группами пехоты и использует отряды специального назначения, но безуспешно.
Маляр уверяет, что украинские военные там пытаются любыми способами остановить врага. В то же время на Бахмутском направлении ВСУ успешно ведут наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут.
По словам заместителя главы Минобороны, жестокие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка. РФ оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, однако несет значительные потери.
Юг Украины
На Юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также постепенно продвигаются, уверяет Маляр.
Однако в районе Старомайорского продолжаются бои, украинские защитники имеют успехи, закрепляются на достигнутых рубежах. Враг пытается вернуть утраченные позиции, в частности, северо-восточнее Роботино Запорожской области, но успеха не имеет.
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