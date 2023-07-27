Головний удар контрнаступу ЗСУ припадає на південний схід — NYT

Контрнаступ ЗСУ, що триває вже майже два місяці, зосереджений на південному сході країни. Там здебільшого воюють українські воїни, які проходили навчання на Заході.

Про це повідомляє американське видання The New York Times із посиланням на двох чиновників Пентагону.

Українські війська на південному фронті поступово відтісняють армію РФ. Просування ЗСУ дещо сповільнюють мінні поля, які облаштували окупанти, а також артилерійський вогонь і повітряні удари з боку Росії.

Українське угруповання намагатиметься просунутися на південь через мінні поля та укріплення до міста Токмак, а в разі успіху – до Мелітополя.

Мета – перекрити сухопутний зв’язок між окупованим півднем України та Кримським півостровом. Для ЗСУ важливо просунутися достатньо далеко, щоб Крим опинився в зоні досяжності української артилерії. Варто зауважити, що саме через Крим Росія “живить” війну – постачає боєприпаси, важку техніку, завозить солдат.

Якщо все йтиме за планом, то нова операція може тривати від одного до трьох тижнів, заявили українські посадовці чиновникам у Вашингтоні. Проте мало що йде за планом з моменту початку контрнаступу в червні.

Джерело : NYT

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