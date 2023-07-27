Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Чи можуть мобілізувати, якщо дружина – інвалід 3 групи: пояснює експерт
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Україна
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Головний удар контрнаступу ЗСУ припадає на південний схід — NYT

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ, що триває вже майже два місяці, зосереджений на південному сході країни. Там здебільшого воюють українські воїни, які проходили навчання на Заході.

Про це повідомляє американське видання The New York Times із посиланням на двох чиновників Пентагону.

Українські війська на південному фронті поступово відтісняють армію РФ. Просування ЗСУ дещо сповільнюють мінні поля, які облаштували окупанти, а також артилерійський вогонь і повітряні удари з боку Росії.

Українське угруповання намагатиметься просунутися на південь через мінні поля та укріплення до міста Токмак, а в разі успіху – до Мелітополя.

Читайте також
Це не шоу: посол України в США розповіла про ставлення Байдена та глави Пентагону до наступу ЗСУ
зсу військові

Мета – перекрити сухопутний зв’язок між окупованим півднем України та Кримським півостровом. Для ЗСУ важливо просунутися достатньо далеко, щоб Крим опинився в зоні досяжності української артилерії. Варто зауважити, що саме через Крим Росія “живить” війну – постачає боєприпаси, важку техніку, завозить солдат.

Якщо все йтиме за планом, то нова операція може тривати від одного до трьох тижнів, заявили українські посадовці чиновникам у Вашингтоні. Проте мало що йде за планом з моменту початку контрнаступу в червні.

Читайте також
Ворог має значні втрати: Маляр про контрнаступ Сил оборони на Півдні та Сході України
Головний удар контрнаступу ЗСУ припадає на південний схід — NYT

Джерело: NYT
Війна в Україні, контрнаступ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна все ще має велику бойову міць для продовження контрнаступу – Остін
Ллойд Остін
Усі дрони знищено – ОВА про нічну атаку на Хмельницьку область
Війна в Україні, ППО
Байден наказав передати в Гаагу докази воєнних злочинів РФ – NYT
Джо Байден
Зеленський зібрав Ставку у Дніпрі: головна тема – контрнаступ на Таврійському напрямку
Володимир Зеленський
Аналітики ISW пояснили, чому Чорноморський флот РФ не піде на повну блокаду України
ЧФ РФ
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.07.2023)
Головний удар контрнаступу ЗСУ припадає на південний схід — NYT
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (26.07.2023)
Головний удар контрнаступу ЗСУ припадає на південний схід — NYT
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (26.07.2023)
Головний удар контрнаступу ЗСУ припадає на південний схід — NYT
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (26.07.2023)
Головний удар контрнаступу ЗСУ припадає на південний схід — NYT
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь