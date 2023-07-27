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В этой войне все будут служить: Чмут считает, что мобилизация коснется всех

В этой войне все будут служить: Чмут считает, что мобилизация коснется всех

В ряды военнослужащих в Украине вынуждены будут попасть все, хоть этот процесс и будет постепенным.

С такой оценкой в интервью BBC выступил ветеран АТО и руководитель фонда Вернись живым Тарас Чмут.

— Каждый, кто служил, когда-то был таким, кто еще не служил. Я в 2015 году, закончив вуз, не служил, но пошел в армию, как и добрая треть нашего фонда в разные годы. Вы должны быть готовы к тому, что в этой войне все будут служить — так или иначе, рано или поздно, — считает он.

По словам главы фонда Вернись живым, сегодня не существует отмазки “я ничего не умею, я ничего не знаю”, поскольку если человек умеет пользоваться телефоном, имеет две руки и две ноги, то он уже может быть пригодным к определенной службе в армии.

— Поверьте, найдется место для всех — от журналистов до строителей, от ремонтников до геймеров, лишь бы было желание и мотивация. Раньше в армии человек, который нормально пользуется Excel — это была большая ценность на уровне батальона, — добавил Чмут.

По словам ветерана, для полноценной службы необязательно овладеть всеми видами оружия в первый день в армии.

Достаточно иметь желание и мотивацию. Сейчас, пока вы не там, у вас есть уникальная возможность подготовить себя с точки зрения курсов, изучения материалов, литературы, исправления или поправления здоровья, физической подготовки и так далее. Но в любом случае давайте называть вещи корректно: мы должны быть готовы, что так или иначе служить будут все, — сказал Тарас Чмут.

При этом он признал, что государство не сможет одномоментно забрать на войну всех, поскольку так перестанет функционировать сама страна.

— Будет тот момент, когда кого-то, кто отвоевал год, полтора, два, поменяют на кого-то, кто этого еще не делал. Начнется ротация. И это означает, что будут брать тех, кто еще не был. И так оно дойдет до каждого, — резюмировал Чмут.

Напомним, сегодня Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток, до 15 ноября.

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Фото: Тарас Чмут

Источник: BBC Украина
Война в Украине, ВСУ, мобілізація, Російська агресія
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