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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У цій війні всі служитимуть: Чмут вважає, що мобілізація торкнеться усіх

У цій війні всі служитимуть: Чмут вважає, що мобілізація торкнеться усіх

До лав військовослужбовців в Україні змушені будуть потрапити всі, хоч цей процес і буде поступовим.

З такою оцінкою в інтерв’ю BBC виступив ветеран АТО та керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут.

– Кожен, хто служив, колись був таким, хто ще не служив. Я у 2015 році, закінчивши ВНЗ, не служив, але пішов в армію, як і добра третина нашого фонду в різні роки. Ви маєте бути готовим до того, що в цій війні всі будуть служити – так чи інакше, рано чи пізно, – вважає він.

За словами очільника фонду Повернись живим, сьогодні не існує відмазки “я нічого не вмію, я нічого не знаю”, оскільки якщо людина вміє користуватися телефоном, має дві руки і дві ноги, то вже може бути придатною до певної служби у війську.

– Повірте, знайдеться місце для всіх – від журналістів до будівельників, від ремонтників до геймерів, аби було бажання і мотивація. Раніше в армії людина, яка нормально користується Excel – це була велика цінність на рівні батальйону, – додав Чмут.

За словами ветерана, для повноцінної служби необов’язковим є опанування усіх видів зброї в перший день у війську.

Достатньо мати бажання і мотивацію. Зараз, поки ви не там, у вас є унікальна можливість підготувати себе з точки зору курсів, вивчення матеріалів, літератури, виправлення або поправляння здоров’я, фізичної підготовки і так далі. Але в будь-якому разі давайте називати речі коректно: ми маємо бути готові, що так чи інакше служити будуть всі, – сказав Тарас Чмут.

Він визнав, що держава не зможе одномоментно забрати на війну усіх, оскільки так перестане функціонувати сама країна.

– Буде той момент, коли когось, хто відвоював рік, півтора, два, поміняють на когось, хто цього ще не робив. Почнеться ротація. І це означає, що будуть брати тих, хто ще не був. І так воно дійде до кожного, – резюмував Чмут.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб, до 15 листопада.

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Фото: Тарас Чмут

Джерело: BBC Україна
Війна в Україні, ЗСУ, мобілізація, Російська агресія
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