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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Бесплатное проживание в гостинице и аренда Porsche: Тимошенко использовал полномочия в личных интересах

Кирило Тимошенко
Фото: Офис президента

Экс-заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко не явился в НАПК для вручения протокола о совершении им ряда правонарушений, за которые предусмотрена административная ответственность. Протокол будет направлен ему для ознакомления по почте.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

— Во время проверки НАПК установлено, что чиновник использовал полномочия в личных интересах и дважды нарушил определенные законом ограничения относительно получения подарков лицом, занимающим особо ответственное положение, — говорится в сообщении.

В частности, занимая должность заместителя руководителя ОПУ, он подписал письмо, направленное на адрес Госпогранслужбы, с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки.

Однако выяснилось, что настоящей целью выезда за границу подчиненного было оформление виз Тимошенко и его сыну.

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Бесплатное проживание в гостинице и аренда Porsche: Тимошенко использовал полномочия в личных интересах

Кроме того, Тимошенко в течение прошлого года трижды бесплатно проживал в гостиничном комплексе Emili Resort, дважды из которых — вместе с женой и сыном. Подтвердить факт оплаты за проживание на более 45 тыс. грн он не смог.

Также летом 2022 года он получил бесплатные услуги по прокату Porsche Taycan на сумму 122 тыс. грн.

На основании указанных фактов НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях Тимошенко.

НАЗК
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