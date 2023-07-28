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Действительно ли нардепам после истории с Аристовым запрещен выезд за границу: объяснение ГПСУ

Действительно ли нардепам после истории с Аристовым запрещен выезд за границу: объяснение ГПСУ
Фото: УНИАН

То, что всем народным депутатам запрещено выезжать из Украины, не соответствует действительности.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, существует законодательство, которое регламентирует пересечение госграницы чиновниками во время военного положения. Речь идет о постановлении Кабмина №57.

— Это касается всех категорий, которые отражены в этих Правилах, в том числе и должностных лиц, госслужащих и нардепов. Все должны соответствовать условиям пересечения границы. В случае, если лица из разных категорий не соответствуют условиям пересечения границы, им будет отказано в пропуске через границу, — отметил Демченко.

Согласно регламенту, во время войны депутаты имеют право пересекать государственную границу на основании соответствующих решений о служебных командировках.

Однако некоторые из народных избранников нарушают постановление Кабмина. Так, нардепа от Слуги народа Юрия Аристова заметили в 5-звездочном отеле на Мальдивах. Чтобы уехать, он воспользовался командировкой в Литву. После этого его депутатские полномочия прекратили.

Суд избрал Аристову меру пресечения. Теперь он обязан до 27 сентября прибывать по вызову судьи и прокурора, носить электронное средство контроля, сдать документы, также ему запрещен выезд за границу.

Кроме того, продолжаются проверки в ТЦК после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым, который разбогател во время войны.

Источник: 24 канал
Война в Украине, за кордон, нардеп
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