Безплатне проживання у готелі та аренда Porsche: Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах

Ексзаступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко не з’явився до НАЗК для вручення протоколу про вчинення ним низки правопорушень, за які передбачена адміністративна відповідальність. Він своєю чергою заявив, що надав усю інформацію НАЗК і піде до суду відстоювати свою правоту.

Про це повідомила пресслужба НАЗК та Українська правда.

– Під час перевірки НАЗК встановлено, що посадовець використовував повноваження в особистих інтересах та двічі порушив визначені законом обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, обіймаючи посаду заступника керівника ОПУ, він підписав лист на адресу Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження.

Проте з’ясувалося, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого було оформлення віз Тимошенку та його сину.

Крім того, Тимошенко протягом минулого року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі Emili Resort, зокрема двічі – разом з дружиною і сином. Підтвердити факт оплати за проживання на понад 45 тис. грн він не зміг.

Також влітку 2022 року він отримав безкоштовні послуги з прокату Porsche Taycan на суму 122 тис. грн.

На підставі зазначених фактів НАЗК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення Тимошенка.

Натомість Тимошенко заявив, що відповів на всі запити НАЗК і надав договори та чеки.

– Я відповів на всі запити і питання НАЗК більш ніж пів року тому. Надав усі договори, чеки і за прокат автомобіля, і за проживання в готелі восени минулого року.

І тут, після пів року мовчання, за кілька годин НАЗК закінчує всі перевірки і вирішує не брати до уваги всі мої відповіді та документи. Ну значить, зустрінемося в суді, і там я буду доводити свою правоту, – сказав він.

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