Корабли РФ угрожают гражданским судам в Черном море: ГПСУ обнародовала аудиоперехват

Российские военные корабли угрожают гражданским судам, которые проходят неподалеку морских портов Украины.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав запись разговора оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном в Черном море.

— Российские военные корабли продолжают действовать агрессивно и вызывающе в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права, — отметили в ГПСУ.

Сначала россиянин пытался узнать принадлежность экипажа гражданского судна к определенной стране и груз, который он перевозит.

А потом сказал о якобы запрете передвижения в порты Украины.

— Для информации: я предупреждаю вас о запрете передвижения в порты Украины. Перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной как потенциальная транспортировка военного груза. Страна, под флагом которой следует судно, считается втянутой в “конфликт” в Украине, — сказал оккупант.

На угрозы российских захватчиков гражданским судам отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Это методы террористов. Действенный инструмент против терроризма — сила. Международное сообщество должно осудить действия россиян. Нужна системная позиция, — написал он в Telegram.

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