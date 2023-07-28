Корабли РФ угрожают гражданским судам в Черном море: ГПСУ обнародовала аудиоперехват
Российские военные корабли угрожают гражданским судам, которые проходят неподалеку морских портов Украины.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав запись разговора оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном в Черном море.
— Российские военные корабли продолжают действовать агрессивно и вызывающе в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права, — отметили в ГПСУ.
Сначала россиянин пытался узнать принадлежность экипажа гражданского судна к определенной стране и груз, который он перевозит.
А потом сказал о якобы запрете передвижения в порты Украины.
— Для информации: я предупреждаю вас о запрете передвижения в порты Украины. Перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной как потенциальная транспортировка военного груза. Страна, под флагом которой следует судно, считается втянутой в “конфликт” в Украине, — сказал оккупант.
На угрозы российских захватчиков гражданским судам отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
— Это методы террористов. Действенный инструмент против терроризма — сила. Международное сообщество должно осудить действия россиян. Нужна системная позиция, — написал он в Telegram.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская