Кораблі РФ погрожують цивільним суднам у Чорному морі: ДПСУ оприлюднила аудіоперехоплення
Російські військові кораблі погрожують цивільним суднам, які проходять неподалік морських портів України.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, опублікувавши запис розмови окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв’язок із судном у Чорному морі.
– Російські військові кораблі продовжують діяти агресивно та зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права, – наголосили в ДПСУ.
Спершу росіянин намагався дізнатися приналежність екіпажу цивільного судна до певної країни та вантаж, який він перевозить.
А потім сказав про нібито заборону пересування до портів України.
– Для інформації: я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у “конфлікт” в Україні, – сказав окупант.
На погрози російських загарбників цивільним суднам відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
– Це методи терористів. Дієвий інструмент проти тероризму – сила. Міжнародна спільнота має засудити дії росіян. Потрібна системна позиція, – написав він у Telegram.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська