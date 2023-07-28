Кораблі РФ погрожують цивільним суднам у Чорному морі: ДПСУ оприлюднила аудіоперехоплення

Російські військові кораблі погрожують цивільним суднам, які проходять неподалік морських портів України.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, опублікувавши запис розмови окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв’язок із судном у Чорному морі.

– Російські військові кораблі продовжують діяти агресивно та зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права, – наголосили в ДПСУ.

Спершу росіянин намагався дізнатися приналежність екіпажу цивільного судна до певної країни та вантаж, який він перевозить.

А потім сказав про нібито заборону пересування до портів України.

– Для інформації: я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у “конфлікт” в Україні, – сказав окупант.

На погрози російських загарбників цивільним суднам відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Це методи терористів. Дієвий інструмент проти тероризму – сила. Міжнародна спільнота має засудити дії росіян. Потрібна системна позиція, – написав він у Telegram.

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