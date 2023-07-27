Аналитики ISW объяснили, почему Черноморский флот РФ не пойдет на полную блокаду Украины

Увеличение присутствия кораблей Черноморского флота РФ не позволит агрессору заблокировать выход Украины в море, поскольку это грозит конфронтацией со странами НАТО, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

— Полная российская блокада Украины в Черном море означала бы, что российские силы могли бы открывать огонь по всем судам, которые пытаются добраться до Украины. РФ вряд ли будет пытаться обеспечить такую полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами Черноморского региона, включая членов НАТО — Румынию, Болгарию и Турцию, — объяснили в ISW.

Как отметили аналитики, до сих пор Кремль прилагал максимум усилий для избежания такой ситуации.

По их мнению, наращивание военного присутствия РФ в море — это, скорее, попытка создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских и коммерческих судов, а также усиления контроля в этом регионе.

Накануне РФ вывела в южную часть Черного моря современный корвет Сергей Котов, который патрулирует судоходный путь между Босфором и Одессой.

Источник : ISW

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