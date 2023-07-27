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Валентина Летяк, редактор ленты

Аналитики ISW объяснили, почему Черноморский флот РФ не пойдет на полную блокаду Украины

ЧФ РФ
Фото: Pixabay

Увеличение присутствия кораблей Черноморского флота РФ не позволит агрессору заблокировать выход Украины в море, поскольку это грозит конфронтацией со странами НАТО, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

— Полная российская блокада Украины в Черном море означала бы, что российские силы могли бы открывать огонь по всем судам, которые пытаются добраться до Украины. РФ вряд ли будет пытаться обеспечить такую полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами Черноморского региона, включая членов НАТО — Румынию, Болгарию и Турцию, — объяснили в ISW.

Как отметили аналитики, до сих пор Кремль прилагал максимум усилий для избежания такой ситуации.

По их мнению, наращивание военного присутствия РФ в море — это, скорее, попытка создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских и коммерческих судов, а также усиления контроля в этом регионе.

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Аналитики ISW объяснили, почему Черноморский флот РФ не пойдет на полную блокаду Украины

Накануне РФ вывела в южную часть Черного моря современный корвет Сергей Котов, который патрулирует судоходный путь между Босфором и Одессой.

Источник: ISW
Война в Украине, Кораблі, Російська агресія, Россия-НАТО, Черное море, Чорноморський флот РФ
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