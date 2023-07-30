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Валентина Чорна, редактор ленты

РФ попытается повторить террор: Зеленский назвал защиту энергетической инфраструктуры главным приоритетом

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Защита энергетической инфраструктуры Украины осенью и зимой является главным приоритетом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске.

Глава государства предположил, что “осенью и зимой враг попытается повторить террор против энергетики, должны быть готовы к этому”.

По словам Зеленского, под защитой он имеет в виду физическую защиту, то есть “практическую конкретную защиту объектов энергетики от ударов ракет, иранских и других дронов”, а также “от диверсий, кибератак”, управление нашей энергетической системой, что должно обеспечить генерацию и распределение энергии.

— На правительственном уровне и уровне безопасности мы сделаем все возможное. Ответственность общин — это максимальное содействие Силам обороны и безопасности, правительству Украины, помощь чиновникам в мероприятиях по защите энергетики, — сказал он.

Также Зеленский отметил, что общины должны быть максимального готовы к любым сложным испытаниям и чрезвычайным ситуациям в энергетике.

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РФ попытается повторить террор: Зеленский назвал защиту энергетической инфраструктуры главным приоритетом

Война в Украине, Владимир Зеленский, Энергетика, Російська агресія
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