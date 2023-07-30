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Валентина Чорна, редакторка стрічки

РФ спробує повторити терор: Зеленський назвав захист енергетичної інфраструктури головним пріоритетом

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Захист енергетичної інфраструктури України восени та взимку є головним пріоритетом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад в Івано-Франківську.

Глава держави припустив, що “восени та взимку ворог спробує повторити терор проти енергетики, маємо бути готові до цього”.

За словами Зеленського, під захистом він має на увазі фізичний захист, тобто “практичний конкретний захист об’єктів енергетики від ударів ракет, іранських та інших дронів”, а також “від диверсій, кібератак”, управління нашою енергетичною системою, що має забезпечити генерацію та розподіл енергії.

– На урядовому та безпековому рівні ми зробимо все можливе. Відповідальність громад – це максимальне сприяння Силам оборони та безпеки, уряду України, допомога урядовцям у заходах із захисту енергетики, – сказав він.

Також Зеленський наголосив, що громади мають бути максимального готові до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Енергетика, Російська агресія
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