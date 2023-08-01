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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Две ракеты из Джанкоя: Зеленский сообщил, откуда РФ атаков

Ракета летить в небі
Фото: Depositphotos

По предварительной информации украинских военных, две ракеты, которыми Россия атаковала Кривой Рог, были выпущены с территории временно оккупированного Крыма, из района города Джанкой.

Об этом в своем традиционном видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— И это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев и украинок, наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов. Санкционное давление мира против России заслуживает существенного увеличения, — отметил он.

Кроме того, он отметил, что Россия атаковала Кривой Рог двумя ракетами Искандер.

— Баллистические ракеты против жилого дома. В одном подъезде разрушены этажи с 4-го по 9-й. Просто против гражданских людей, обычных людей, против детей. Это терроризм, который никто в мире не назовет иначе, — добавил он.

Также глава государства проинформировал, что пострадали 69 человек. Десятки людей сейчас находятся в больницах. Среди них есть и те, кто в тяжелом состоянии.

Зеленский поблагодарил всех, кто борется за жизнь людей, в частности, работников ГСЧС за проведение спасательной операции в Кривом Роге.

Напомним, что в результате российского обстрела Кривого Рога шесть человек погибли.

Война в Украине, Кривой Рог, Ракетные удары России, Російська агресія
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