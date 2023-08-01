Дві ракети з Джанкоя: Зеленський повідомив, звідки РФ атакувала Кривий Ріг

За попередніми даними українських військових, дві ракети, якими Росія атакувала Кривий Ріг, були випущені з території тимчасово окупованого Криму, з району міста Джанкой.

Про це у своєму традиційному зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– І це знову й знову доводить, що для безпеки наших міст, для захисту нормального життя українців і українок, наших дітей потрібно, щоб у наших військових було достатньо далекобійної зброї, достатньо засобів ураження терористів. Санкційний тиск світу проти Росії заслуговує на суттєве збільшення, – зазначив він.

Крім того, він зазначив, що Росія атакувала Кривий Ріг двома ракетами Іскандер.

– Балістичні ракети проти житлового будинку. В одному під’їзді зруйновані поверхи з 4-го по 9-й. Просто проти цивільних людей, звичайних людей, проти дітей. Це тероризм, який ніхто у світі не назве інакше, – додав він.

Також голова держави поінформував, що постраждали 69 людей. Десятки людей зараз перебувають у лікарнях. Серед них є й ті, хто в тяжкому стані.

Зеленський подякував усім, хто бореться за життя людей, зокрема, працівникам ДСНС за проведення рятувальної операції.

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу шестеро людей загинули.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.