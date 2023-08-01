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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Дві ракети з Джанкоя: Зеленський повідомив, звідки РФ атакувала Кривий Ріг

Ракета летить в небі
Фото: Depositphotos

За попередніми даними українських військових, дві ракети, якими Росія атакувала Кривий Ріг, були випущені з території тимчасово окупованого Криму, з району міста Джанкой.

Про це у своєму традиційному зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– І це знову й знову доводить, що для безпеки наших міст, для захисту нормального життя українців і українок, наших дітей потрібно, щоб у наших військових було достатньо далекобійної зброї, достатньо засобів ураження терористів. Санкційний тиск світу проти Росії заслуговує на суттєве збільшення, – зазначив він.

Крім того, він зазначив, що Росія атакувала Кривий Ріг двома ракетами Іскандер.

– Балістичні ракети проти житлового будинку. В одному під’їзді зруйновані поверхи з 4-го по 9-й. Просто проти цивільних людей, звичайних людей, проти дітей. Це тероризм, який ніхто у світі не назве інакше, – додав він.

Також голова держави поінформував, що постраждали 69 людей. Десятки людей зараз перебувають у лікарнях. Серед них є й ті, хто в тяжкому стані.

Зеленський подякував усім, хто бореться за життя людей, зокрема, працівникам ДСНС за проведення рятувальної операції.

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу шестеро людей загинули.

Війна в Україні, Кривий Ріг, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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