Кабмин отсрочил нововведение о назначении выплат ВПЛ на семью — что изменилось

Правительство отсрочило нововведение о назначении помощи ВПЛ на семью.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

В ведомстве напомнили, что в середине июля Кабмин изменил правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Согласно этим изменениям, за оформлением помощи на проживание должно обращаться одно лицо от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно.

Отмечается, что эти нововведения должны были вступить в силу с 1 августа 2023 года и касались внутренних переселенцев, которые впервые обращаются за помощью.

Но сегодня правительство отсрочило введение в действие этой новации до 1 ноября 2023 года.

Напомним, что с 1 августа некоторые категории переселенцев не получат выплаты.

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