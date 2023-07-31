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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Кабмін відтермінував нововведення про призначення виплат ВПО на родину – що змінилося

Кабмін
Фото: Depositphotos

Уряд відтермінував нововведення про призначення допомоги ВПО на сім’ю.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

У відомстві нагадали, що в середині липня Кабмін змінив правила щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Згідно з цими змінами, за оформленням допомоги на проживання має звертатись одна особа від всієї сім’ї, а не кожен член родини окремо.

Зазначається, що ці нововведення мали набути чинності з 1 серпня 2023 року і стосувалися внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за допомогою.

Але сьогодні Уряд відтермінував введення в дію цієї новації до 1 листопада 2023 року.

Нагадаємо, що з 1 серпня деякі категорії переселенців не отримають виплати.

Війна в Україні, ВПО, Переселенці, Соціальні виплати
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