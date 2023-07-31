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Не все переселенцы получат выплаты: что изменится для ВПЛ с 1 августа

Верещук
Фото: УНИАН

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук озвучила основные изменения по выплатам внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) с 1 августа 2023 года.

— Выплаты не будут продлены тем, кто выехал за границу и более 30 дней проживает там. Выплаты не будут продлены тем, кто вернулся на свое место жительства и не является внутренне перемещенным лицом по определению. Всем остальным выплаты будут продлены до января 2024 года включительно, — сообщила она в эфире телемарафона Єдині новини.

Напомним, что помощь будут выплачивать для всех ВПЛ, проживающих в Украине, в размерах для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн, и для других лиц — 2 тыс. грн.

Война в Украине, виплати, ВПО, Переселенці, Соціальні виплати
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