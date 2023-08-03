Продажа детей за границу: в Украине разоблачили масштабную схему вывоза новорожденных

Правоохранители в Киеве и Харькове разоблачили преступную организацию, которая под прикрытием программы суррогатного материнства продавала младенцев иностранцам, в странах которых запрещено суррогатное материнство.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Продажей новорожденных детей занималось 12 человек, среди которых двое — это организаторы и 10 участников. Организаторы схемы — руководители медицинских клиник, которые предоставляют услуги в сфере репродуктивной медицины в Киеве и Харькове. Другие участники — работники этих клиник, менеджеры, администраторы и адвокат.

Подозреваемые на территории Харьковской области искали женщин-доноров яйцеклеток и женщин, которые из-за материальных трудностей, соглашались стать суррогатными матерями.

Иностранцы платили участникам схемы от 50 до 70 тыс. евро за новорожденного ребенка. Из них плата суррогатным матерям составляла около 12 тыс. евро, хотя по факту получали значительно меньше.

После рождения ребенка суррогатная мать давала разрешение на вывоз младенца за границу и согласие на дальнейшее получение ребенком гражданства другой страны. В случае несогласия суррогатной матери с отдельными условиями женщине угрожали и запугивали ее.

Фото: Офис генпрокурора

Украинские правоохранители установили факты незаконного перемещения за границу восьми младенцев и предупредили попытку вывоза еще одного ребенка.

У фигурантов проведено более 40 обысков, изъято медицинскую документацию, копии паспортов граждан Украины и иностранных государств, доверенности о представительстве интересов, другие документы, деньги, черновые записи и тому подобное.

Кроме того, проверяется информация о почти 40 фактах вывоза новорожденных детей из Украины за границу. При процессуальном руководстве органов Киевской городской прокуратуры 12 участникам преступной организации сообщено о подозрении в торговле людьми (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 1 ч. 2 ст. 255 УК Украины).

Источник : Офис генпрокурора

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.