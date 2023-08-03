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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Продаж дітей за кордон: в Україні викрили масштабну схему вивезення новонароджених

дитина малюк немовля
Фото: Pixabay

Правоохоронці у Києві та Харкові викрили злочинну організацію, яка під прикриттям програми сурогатного материнства продавала немовлят іноземцям, у країнах яких заборонено сурогатне материнство.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Продажем новонароджених дітей займалося 12 осіб, серед яких двоє – це організатори та 10 учасників. Організатори схеми – керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники – працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.

Підозрювані на території Харківської області шукали жінок-донорів яйцеклітин та жінок, які через матеріальну скруту погоджувалися стати сурогатними матерями.

Іноземці сплачували учасникам схеми від €50 тис. до €70 тис. за новонароджену дитину. З них плата сурогатним матерям становила близько €12 тис., хоча фактично отримували значно менше.

Після народження дитини сурогатна матір давала дозвіл на вивезення немовляти за кордон та згоду на подальше отримання дитиною громадянства іншої країни. У разі незгоди сурогатної матері з окремими умовами, жінці погрожували та залякували її.

Українські правоохоронці встановили факти незаконного переміщення за кордон восьми немовлят та запобігли спробі вивозу ще однієї дитини.

Продаж дітей за кордон: в Україні викрили масштабну схему вивезення новонароджених
Продаж дітей за кордон: в Україні викрили масштабну схему вивезення новонароджених
Продаж дітей за кордон: в Україні викрили масштабну схему вивезення новонароджених
Продаж дітей за кордон: в Україні викрили масштабну схему вивезення новонароджених
Продаж дітей за кордон: в Україні викрили масштабну схему вивезення новонароджених
Продаж дітей за кордон: в Україні викрили масштабну схему вивезення новонароджених
Продаж дітей за кордон: в Україні викрили масштабну схему вивезення новонароджених
Продаж дітей за кордон: в Україні викрили масштабну схему вивезення новонароджених
Продаж дітей за кордон: в Україні викрили масштабну схему вивезення новонароджених
Продаж дітей за кордон: в Україні викрили масштабну схему вивезення новонароджених

Фото: Офіс генпрокурора

У фігурантів проведено понад 40 обшуків, вилучено медичну документацію, копії паспортів громадян України та іноземних країн, довіреності щодо представництва інтересів, інші документи, гроші, чорнові записи тощо.

Крім того, перевіряється інформація щодо майже 40 фактів вивезення новонароджених дітей з України за кордон. За процесуального керівництва органів Київської міської прокуратури 12 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру в торгівлі людьми (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 1 ч. 2 ст. 255 КК України).

Джерело: Офіс генпрокурора
Немовля, Офіс генпрокурора
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