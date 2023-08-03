В Украине продолжается кровавая полномасштабная война. Ежедневно тысячи украинских воинов борются за свободу и независимость нашей страны.

Не редкость, когда на фронте вся семья (папа, мама, сын, дочь) защищает украинские земли от проклятых оккупантов.

Учитывая это, Верховной Радой Украины был принят законопроект №8009, который подписан президентом 18 июля 2023 года.

Данный законопроект предоставляет право военнослужащим уволиться с военной службы, если их близкие родственники погибли или пропали без вести на войне.

Как написать рапорт на увольнение со службы, если на войне погиб или пропал без вести близкий родственник, Факты ICTV спросили у управляющего адвокатским бюро Сергея Пагера и адвоката Сергея Пагера.

Какие изменения вносит законопроект №8009

Этот проект вносит изменения в ст. 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

— В дополнении говорится, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации или по контракту, во время военного положения могут уволиться с военной службы, если их близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по гарантированию национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время поддержания национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения, — говорит Пагера.

Кто из военнослужащих может уволиться согласно законопроекту №8009

Стоит отметить, что статья 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе разграничивает военнослужащих и основания для их освобождения.

— По последним дополнениям, не могут уволиться военнослужащие срочной службы или лица офицерского состава, проходящие службу во время призыва, или кадровые военные. То есть уволиться могут только военнослужащие, призванные во время мобилизации или проходящие военную службу по контракту, — добавляет адвокат.

Адвокат отмечает, что данная норма не касается тех случаев, когда пропавшими без вести или погибшими являются гражданские.

Как уволиться со службы, если погиб или пропал близкий родственник

Военнослужащий должен:

сформировать и подать рапорт на увольнение к непосредственному командиру (на практике к ротному);

в рапорте указать основания для увольнения;

добавить документы, подтверждающие смерть или исчезновение близкого родственника.

— Советую зафиксировать принятие рапорта, например, можно сфотографировать отметку на вашем рапорте о том, что он принят, или попросить лицо, принимающее рапорт, расписаться или поставить штамп на второй копии документа, — советует адвокат.

Если ваш рапорт отказываются принимать, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 0-800-500-442 или отправить письменную жалобу в Министерство обороны Украины.

Какие документы понадобятся

Военнослужащий должен подтвердить, что лицо, которое погибло или пропало без вести, является его родственником.

Такими документами может быть свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, или другие документы, подтверждающие родственные связи.

Также военнослужащий должен приложить документы, подтверждающие гибель или исчезновение без вести родственника при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии оккупанта.

— Такими документами может быть справка о причине смерти, врачебное свидетельство о смерти, свидетельство о смерти, оповещение, уведомление о смерти, акт служебного расследования и другие документы, подтверждающие гибель или исчезновение, — говорит Пагер.

Как написать рапорт на увольнение

Сперва пишете фамилию, имя, отчество командира отделения (взвода, роты, батальона, начальнику). Рапорт пишется по непосредственному подчинению.

В шапке укажите название документа — Рапорт.

Далее просите о ходатайстве командира перед его командованием о вашем увольнении. Пишете свое ФИО, должность и воинское звание.

Кратко опишите суть со ссылкой на действующее законодательство (нормативно-правовые акты). Например, что хотите уволиться, согласно абзацу 14 подпункта г пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Пропишите, какие документы прилагаются к рапорту.

В конце поставьте дату и подпись.

Образец рапорта на увольнение мобилизованных военнослужащих, если их близкие родственники погибли или пропали без вести во время сдерживания вооруженной агрессии России:

Образец рапорта на увольнение военнослужащих по контракту:

Что будет после подачи рапорта

Срок рассмотрения рапорта составляет от 14 до 30 календарных дней.

— После успешного рассмотрения военный должен подписать обходной лист, сдать должность, получить приказ об увольнении с военной службы в запас и исключении из списков воинской части и всех видов обеспечения, после чего кадровая служба воинской части проставляет соответствующую отметку в военном билете, — говорит адвокат.

Не забывайте, что воинская часть должна провести все расчеты с увольняющимся военнослужащим.

После окончания процедуры увольнения и получения военного билета с соответствующей отметкой, лицо, уволенное с военной службы, обязательно должно в пятидневный срок прибыть в соответствующий районный (городской) ТЦК и СП.

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