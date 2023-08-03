В Україні триває кривава повномасштабна війна. Щодня тисячі українських воїнів борються за волю й незалежність нашої країни.

Не рідкість, коли на фронті уся родина (тато, мама, син, донька) захищає українські землі від ненажерливих окупантів.

З огляду на це, Верховна Рада України прийняла законопроєкт №8009, який був підписаний президентом 18 липня 2023 року.

Цей законопроєкт надає право військовослужбовцям звільнитися з військової служби, якщо їхні близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні.

Як написати рапорт на звільнення зі служби, якщо на війні загинув або зник безвісти близький родич, Факти ICTV запитали у керуючого адвокатським бюро Сергія Пагера й адвоката Сергія Пагера.

Які зміни вносить законопроєкт №8009

Цей проєкт вносить зміни до ст. 26 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

– У доповненні йдеться, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації або за контрактом, під час воєнного стану можуть звільнитися з військової служби, якщо їхні близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із гарантування національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час підтримання національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, – каже Пагера.

Хто з військовослужбовців може звільнитися за законопроєктом №8009

Варто зазначити, що стаття 26 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу розмежовує військовослужбовців та підстави для їхнього звільнення.

– За останніми доповненнями, не можуть звільнитися військовослужбовці строкової служби або особи офіцерського складу, які проходять службу під час призову, чи кадрові військові. Тобто звільнитися можуть лише військовослужбовці, які призвані під час мобілізації або проходять військову службу за контрактом, – додає адвокат.

Адвокат наголошує, що дана норма не стосується тих випадків, коли зниклими безвісти чи загиблими є цивільні.

Як звільнитися зі служби, якщо загинув чи зник близький родич

Військовослужбовець повинен:

сформувати й подати рапорт на звільнення до безпосереднього командира (на практиці до ротного);

у рапорті вказати підстави для звільнення;

додати документи, що підтверджують смерть чи зникнення близького родича.

– Раджу зафіксувати прийняття рапорту, наприклад, можна сфотографувати позначку на вашому рапорті про те, що його прийнято, або попросити особу, яка приймає рапорт, розписатися чи поставити штамп на другій копії документа, – радить адвокат.

Якщо ваш рапорт відмовляються приймати, необхідно звернутися на гарячу лінію за номером 0-800-500-442 або надіслати письмову скаргу до Міністерства оборони України.

Які документи знадобляться

Військовослужбовець має підтвердити, що особа, яка загинула або зникла безвісти, є його родичем.

Такими документами може бути свідоцтво про народження, свідоцтво про укладення шлюбу, чи інші документи, які підтверджують родинні зв’язки.

Також військовослужбовець має додати документи, які підтверджують загибель або зникнення безвісти родича під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії окупанта.

– Такими документами може бути довідка про причину смерті, лікарське свідоцтво про смерть, свідоцтво про смерть, сповіщення, повідомлення про смерть, акт службового розслідування та інші документи, які підтверджують загибель або зникнення, – каже Пагер.

Як написати рапорт на звільнення

Спершу пишете прізвище, імʼя, по батькові командира відділення (взводу, роти, батальйону, начальнику). Рапорт пишеться за безпосереднім підпорядкування.

У шапці вкажіть назву документа – Рапорт.

Далі просите про клопотання командира перед його командуванням про ваше звільнення. Пишете своє ПІБ, посаду та військове звання.

Коротко опишіть суть із посиланням на чинне законодавство (нормативно-правові акти). Наприклад, що хочете звільнитись, згідно з абзацом 14 підпункту Г пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Пропишіть, які документи додаються до рапорту.

Наприкінці поставте дату й підпис.

Зразок рапорту на звільнення мобілізованих військовослужбовців, якщо їхні близькі родичі загинули або зникли безвісти під час стримування збройної агресії Росії:

Зразок рапорту на звільнення військовослужбовців за контрактом: