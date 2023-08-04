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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Не будут такими длительными, как надеются россияне: Игнат об учениях пилотов на F-16

F-16
Фото: Depositphotos

В конце августа 2023 года должно начаться обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Это подтвердил представитель Воздушных сил, полковник Юрий Игнат на брифинге в медиацентре Украина-Укринформ.

— Мы ориентируемся на конец лета относительно старта отправки пилотов в европейские страны на учения. Надо понимать, что он не будет быстрым, но и не будет таким долговременным, как надеются россияне, — сказал он.

Игнат выразил надежду, что украинские пилоты освоят самолеты F-16 так же быстро, как освоили ЗРК Patriot.

— Единственное — нужно, чтобы весь состав авиационной коалиции, все страны, которые имеют учебные базы, тренажеры, инструкторов, учебные базы и самолеты, чтобы все присоединились, потому что нам надо быстро, нам надо как можно больше людей прогнать через эту программу учений, — отметил представитель Воздушных сил.

Он отметил, что для освоения управления истребителями F-16 пилотам нужно до полугода. Но при определенных условиях этот срок можно сократить до четырех месяцев.

2 августа президент Владимир Зеленский сообщал, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в этом месяце.

По словам главы государства, сейчас стоит работать на 100% с теми странами, которые имеют эти самолеты и которые смогут после обучения их передать.

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Источник: Укринформ
Винищувач F-16, Истребители для Украины, Повітряні сили України, український пілот, Юрій Ігнат
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