Не буде таким тривалим, як сподіваються росіяни: Ігнат про навчання пілотів на F-16

У кінці серпня 2023 року має розпочатися навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Це підтвердив речник Повітряних сил, полковник Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ.

— Ми орієнтуємося на кінець літа щодо старту відправлення пілотів до європейських країн на навчання. Треба розуміти, що воно не буде швидким, але й не буде таким довготривалим, як надіються росіяни, – сказав він.

Ігнат висловив сподівання, що українські пілоти опанують літаки F-16 так само швидко, як опанували ЗРК Patriot.

— Єдине – потрібно, щоб увесь склад авіаційної коаліції, всі країни, які мають навчальні бази, тренажери, інструкторів, навчальні бази й літаки, щоб усі долучилися, тому що нам треба швидко, нам треба якомога більше людей прогнати через цю програму навчань, – зауважив речник Повітряних сил.

Він зауважив, що для опанування керування винищувачами F-16 пілотам потрібно до пів року. Але за певних умов цей термін можливо скоротити до чотирьох місяців.

2 серпня президент Володимир Зеленський повідомляв, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться цього місяця.

За словами глави держави, нині варто працювати на 100% з тими країнами, які мають ці літаки і які зможуть після навчання їх передати.

Джерело : Укрінформ

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