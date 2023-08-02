Обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнется уже в этом месяце — Зеленский

В этом месяце должно начаться обучение украинских летчиков на американских истребителях F-16.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на конференции послов Украины в Ужгороде в среду.

— F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов, — сказал он.

Сейчас, подчеркнул Зеленский, стоит работать на 100% с теми странами, которые имеют эти самолеты и которые смогут после обучения их передать.

— Это мощная, сложная задача. Как можно быстрее должна состояться поставка и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь, — заявил президент.

Напомним, в июне текущего года несколько стран-партнеров Украины одобрили начало обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. В частности, заявлялось, что тренировки пройдут на территории Румынии и Дании.

Ранее телеканал CNN писал, что план обучения украинских летчиков по тренировкам на американских истребителях F-16 все еще не утвержден, из-за чего под вопросом начало самого процесса обучения.

Для начала обучения США должны одобрить передачу оборудования и материалов, специфичных для F-16, включая летные тренажеры и учебные пособия. Однако, как пишут СМИ, Вашингтон до сих пор не получил окончательных планов от европейцев.

Источник : Офис президента

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