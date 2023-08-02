Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
”Подрезал” авто и остановил движение: в Киеве водитель препятствовал скорой везти в реанимацию ребенка
Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ
Срочно
Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки
Масштабная схема уклонения от призыва: в военкоматах 10 областей проведено почти 100 обысков
Все ожидают, что скажу что-то плохое: Харлан призналась, что сказала Смирновой после победы
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнется уже в этом месяце — Зеленский

Обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнется уже в этом месяце — Зеленский
Фото: Офис президента

В этом месяце должно начаться обучение украинских летчиков на американских истребителях F-16.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на конференции послов Украины в Ужгороде в среду.

— F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов, — сказал он.

Сейчас, подчеркнул Зеленский, стоит работать на 100% с теми странами, которые имеют эти самолеты и которые смогут после обучения их передать.

— Это мощная, сложная задача. Как можно быстрее должна состояться поставка и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь, — заявил президент.

Напомним, в июне текущего года несколько стран-партнеров Украины одобрили начало обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. В частности, заявлялось, что тренировки пройдут на территории Румынии и Дании.

Ранее телеканал CNN писал, что план обучения украинских летчиков по тренировкам на американских истребителях F-16 все еще не утвержден, из-за чего под вопросом начало самого процесса обучения.

Для начала обучения США должны одобрить передачу оборудования и материалов, специфичных для F-16, включая летные тренажеры и учебные пособия. Однако, как пишут СМИ, Вашингтон до сих пор не получил окончательных планов от европейцев.

Источник: Офис президента
Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, український пілот
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Уже 12 государств присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины — Зеленский
Володимир Зеленський
Использовал солдат для строительства своего дома: на Закарпатье разоблачили военкомиссара
Обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнется уже в этом месяце — Зеленский
МИД Польши вызвало белорусского дипломата после нарушения воздушного пространства
білоруські російські військові
Папа Франциск призвал Европу найти “смелые пути к миру” в войне в Украине
Обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнется уже в этом месяце — Зеленский
Болгария передаст Украине 100 БТР уже осенью – СМИ
Бої на фронті
Видео
Сын так и не дождался маму: все что известно о последствиях ракетной атаки на Кривой Рог

Спасатели с утра постоянно, но с перерывом на воздушную тревогу, разбирают завалы подъезда многоэтажки в Кривом Роге, куда попала российская ракета. Работа ответственна и очень опасна.

София Богуцкая
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие
Запуск ракети Онікс із берегового ракетного комплексу Бастіон
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (02.08.2023)
Обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнется уже в этом месяце — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (02.08.2023)
Обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнется уже в этом месяце — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (02.08.2023)
Обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнется уже в этом месяце — Зеленский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь