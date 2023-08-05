Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты поиздевались над украинками
Срочно
Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки
90% мужчин Украины будут воевать — боец ВСУ
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
Как начисляются отпускные 2023 и по какой формуле: объясняет бухгалтер
Мир
Юлия Соколова, редактор ленты

Существенный удар по флоту РФ: разведка Британии о повреждении Оленегорского горняка

Корабель РФ Оленегорский горняк
Фото: Getty Images

Российский десантный корабль Оленегорский горняк получил значительные повреждения в ночь на 4 августа. Этот инцидент в бухте Новороссийска стал серьезным ударом по флоту РФ.

Об этом говорится в анализе Министерства обороны Великобритании, которое ссылается на данные британской разведки.

– В ночь с 3 на 4 августа десантный корабль ВМФ РФ Оленегорский горняк почти наверняка получил серьезные повреждения в результате удара в районе базы Черноморского флота (ЧФ) в Новороссийске, – отмечается в сообщении.

По оценке разведки, судно наклонилось на 30-40 градусов. Это свидетельствует о том, что были пробиты несколько водонепроницаемых отсеков или что усилия экипажа по устранению повреждений были неэффективными.

В ведомстве напомнили, что корабль Оленегорский горняк приписан к Северному флоту РФ. После полномасштабного вторжения РФ в Украину судно пополнило российский Черноморский флот.

Оккупанты часто использовали его для военных и гражданских перевозок между территорией РФ и временно оккупированным Крымом, когда Керченский мост был поврежден.

Оленегорский горняк имеет водоизмещение 3600 тонн и длину 113 метров.

Разведка обращает внимание, что это крупнейшее российское военно-морское судно, которое получило существенные повреждения или было уничтожено после затопления флагмана Черноморского флота РФ – крейсера Москва 13 апреля прошлого года.

– Это существенный удар по Черноморскому флоту, который ранее передислоцировал большую часть своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы Севастополю, — подчеркнули в разведке.

Что известно об атаке на Оленегорский горняк

В ночь на 4 августа в российском Новороссийске раздалась серия взрывов, после чего появилась информация, что был подбит большой десантный корабль Оленегорский горняк.

В сети появились фото и видео, свидетельствующие о том, что судно наклонилось на бок. Оккупанты тащили его в бухту Новороссийска. В конце концов он был пришвартован у причала: спутниковые снимки зафиксировали, что левый борт корабля подпирает вспомогательное судно.

В украинской разведке отметили, что поражение десантного корабля Оленегорский горняк является большой потерей для флота РФ.

Читайте также
Атака на нефтяной танкер SIG: россияне заявляют об образовании пробоины в судне
танкер SIG

Война в Украине, Великобритания, Корабель, Разведка, флот РФ, Чорноморський флот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 05.08.2023
deepstatemap
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
В школе в поселке Запорожской области оккупанты поселили своих военнослужащих
російські окупанти
Карта боевых действий на 05.08.2023 — ситуация на фронте
ППО війна
На саммите в Джидде более 40 стран распределят ответственность по пунктам Формулы мира — Жовква
Ігор Жовква
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Набирали воду из моря и луж: невероятное спасение священника ПЦУ и семьи из Мариуполя
Существенный удар по флоту РФ: разведка Британии о повреждении Оленегорского горняка
С Родины-матери сняли советские символы: скульптура готова к установлению тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: как из разрушенного дома спасались люди
Существенный удар по флоту РФ: разведка Британии о повреждении Оленегорского горняка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (04.08.2023)
Существенный удар по флоту РФ: разведка Британии о повреждении Оленегорского горняка
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь