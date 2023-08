Существенный удар по флоту РФ: разведка Британии о повреждении Оленегорского горняка

Российский десантный корабль Оленегорский горняк получил значительные повреждения в ночь на 4 августа. Этот инцидент в бухте Новороссийска стал серьезным ударом по флоту РФ.

Об этом говорится в анализе Министерства обороны Великобритании, которое ссылается на данные британской разведки.

По оценке разведки, судно наклонилось на 30-40 градусов. Это свидетельствует о том, что были пробиты несколько водонепроницаемых отсеков или что усилия экипажа по устранению повреждений были неэффективными.

В ведомстве напомнили, что корабль Оленегорский горняк приписан к Северному флоту РФ. После полномасштабного вторжения РФ в Украину судно пополнило российский Черноморский флот.

Оккупанты часто использовали его для военных и гражданских перевозок между территорией РФ и временно оккупированным Крымом, когда Керченский мост был поврежден.

Оленегорский горняк имеет водоизмещение 3600 тонн и длину 113 метров.

Разведка обращает внимание, что это крупнейшее российское военно-морское судно, которое получило существенные повреждения или было уничтожено после затопления флагмана Черноморского флота РФ – крейсера Москва 13 апреля прошлого года.

– Это существенный удар по Черноморскому флоту, который ранее передислоцировал большую часть своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы Севастополю, — подчеркнули в разведке.

