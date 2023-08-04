В РФ большие проблемы: что известно об Оленегорском горняке и как его поражение повлияет на российский флот

Ночью, 4 августа 2023 года, безэкипажные катера-камикадзе совершили атаку на объекты РФ. На этот раз целью стал порт Новороссийска.

Во время этой атаки надводные дроны, вероятно, поразили большой десантный корабль проекта 775 Оленегорский горняк.

Что известно о российском корабле Оленегорский горняк, о его характеристиках и особенностях — Факты ICTV спросили у военного эксперта Александра Коваленко.

Оленегорский горняк: что известно о корабле

Это российский большой десантный корабль проекта 775, входящий в состав Северного флота РФ.

— Он выполнял те же функции, что и любой другой корабль такого типа. То есть Оленегорский горняк занимался перевозкой личного состава, техники, боеприпасов. Другими словами, он обладал транспортным функционалом. Если была такая необходимость, корабль мог высаживать десант, — говорит эксперт.

Оленегорский горняк был построен еще в 1970 годах, а принят во флот — в 1976 году. То есть сейчас десантному кораблю 47 лет. Строили его в польском городе Гданьск.

По словам Коваленко, сегодня российские судостроительные предприятия не могут строить корабли такого типа. Поэтому потеря Оленегорского горняка необратима для России, поскольку они не смогут его восстановить.

— Ночью 4 августа 2023 года корабль был поражен. Если смотреть на опубликованные в сети видео, то крен на левый борт говорит о серьезных повреждениях. То есть можно сделать вывод, что Оленегорского горняка мы увидим совсем не скоро. Ведь у РФ нет возможности качественно починить такой корабль, — говорит Коваленко.

Эксперт добавляет, что из-за повреждения Оленегорского горняка транспортировка любых грузов в Бердянск из Таганрога или Новороссийска в Крым будет просто невозможна.

— Самое главное в этом то, что такой корабль был поражен в район Новороссийска. Это говорит о том, что даже Новороссийский порт не является безопасным для российской Черноморской флотилии. Хотя, если говорить конкретнее, то Оленегорский горняк — корабль состава Северной флотилии, а не Черноморской. Его просто перетащили туда, чтобы он усилил возможности Черноморской флотилии, — добавляет эксперт.

Поражение Оленегорского горняка — необратимая и серьезная потеря для российского флота, который сегодня не может полноценно строить большие десантные корабли.

Коваленко отмечает, что у России вообще большие проблемы с десантными кораблями. За 30 лет существования РФ они не смогли разработать современный, качественный и эффективный проект строительства больших десантных кораблей.

— У них существует проект 11711 на базе советского типа, но они их строят с большим количеством ошибок и дефектов. Даже их головной корабль Иван Грен, который строился с 2004 года, был принят во флот с 40 дефектами конструкции. Они не смогли их исправить, поэтому просто приняли в состав флота, — говорит Коваленко.

Со строительством больших десантных кораблей у России огромные проблемы, поэтому Оленегорский горняк — серьезная потеря для российского флота.

Технические характеристики

Скорость: 18 узлов.

Дальность плавания: 6000 миль при 12 узлах.

Экипаж: 87 человек.

Водоизмещение: 4080 т.

Длина: 112,5 м.

Ширина: 15 м.

Осадка: 3,7 м.

Два дизеля, два винта, мощность-19200 л. с.

Вооружение

Оленегорский горняк имеет:

две сдвоенные 57-милиметровые артиллерийские установки АК-725;

две пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 Град-М;

четыре пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса Стрела-2.

Кроме того, на борту десантного корабля могут располагаться до 500 т техники и грузов и 225 десантников.

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