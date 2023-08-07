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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 07.08.2023 — ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Карта боевых действий в Украине на 7.08.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 7 августа 2023 года

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов.

На Купянском направлении наши воины успешно отбили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного и Раздоловки Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Отрадное, Благодатное и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино и Орехова. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Михайловка, Республиканец, Львовское, Днепровское, Велетенское и Новодмитровка Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Карта
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