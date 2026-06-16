На Закарпатье ДБР расследует обстоятельства смерти мужчины после пребывания в ТЦК и СП.

Смерть мужчины после пребывания в ТЦК и СП на Закарпатье

Сотрудники ДБР начали досудебное расследование по факту смерти 29-летнего мужчины после его пребывания в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Закарпатье.

– Основанием для регистрации уголовного производства стала информация, распространенная в медиа и социальных сетях, о возможном применении к мужчине насилия во время пребывания в ТЦК и СП, – говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время нахождения в помещении центра мужчина неоднократно жаловался на ухудшение самочувствия. Его дважды доставляли в медицинское учреждение.

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После первого обследования врачи оказали необходимую помощь и выписали пациента, после чего его вернули в ТЦК и СП.

На следующий день мужчину повторно госпитализировали в критическом состоянии после внезапной остановки сердца. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, через несколько дней он умер, не приходя в сознание.

По этому факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Сотрудники ДБР устанавливают все обстоятельства происшествия, проверяют действия должностных лиц ТЦК и СП, а также своевременность и полноту оказания медицинской помощи.

Для установления конечной причины смерти назначаются необходимые судебные экспертизы.

Реакция ТЦК на смерть мужчины на Закарпатье

Закарпатский ОТЦК и СП сообщил, что какого-либо применения физической силы или других мер принуждения к гражданину со стороны работников ТЦК и СП не происходило.

– Призываем общественность и представителей медиа воздержаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации до завершения официального следствия и установления точной причины смерти медицинскими экспертами, – говорится в сообщении.

По факту смерти гражданина правоохранительными органами начаты следственные действия.

Отмечается, что Закарпатский ОТЦК и СП полностью сотрудничают со следствием, предоставляют все необходимые материалы и максимально заинтересованы в установлении объективных причин трагедии. Также руководством назначено внутреннее служебное расследование.

Источник : ДБР

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