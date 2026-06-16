Европейский Союз разрабатывает систему предохранителей для будущих государств-членов, которая должна гарантировать соблюдение правил после вступления в блок и не позволить использовать право вето для блокирования решений ЕС.

Об этом в интервью Politico на полях встречи министров иностранных дел в Люксембурге заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

ЕС готовит новые правила для будущих членов: что известно

По словам Марты Кос, Еврокомиссия уже работает над новыми инструментами контроля и консультациями со странами-членами относительно механизмов, которые позволят избежать проблем после вступления новых государств в ЕС.

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Она подчеркнула, что речь идет не об изменении принципов расширения, а о создании условий, при которых страны будут продолжать придерживаться европейских стандартов и после обретения членства.

— Если новая страна-член будет придерживаться правил, ничего не случится. Если же она не будет придерживаться правил, меры предосторожности будут жесткими, — заявила Кос.

По ее словам, среди вариантов, которые сейчас обсуждают в Брюсселе, — введение переходных периодов перед полным предоставлением отдельных прав членства, а также дополнительные механизмы реагирования в случае отступления от взятых обязательств.

Еврокомиссар отметила, что окончательные решения пока не приняты, однако Еврокомиссия уже имеет несколько наработанных вариантов.

Как отмечает Politico, одним из главных факторов для пересмотра подходов стал предыдущий опыт взаимодействия с Венгрией.

Будапешт неоднократно использовал право вето для блокирования или затягивания решений ЕС, в частности относительно санкций против России и поддержки Украины.

Кроме того, Евросоюз ранее заморозил для Венгрии более €10 млрд финансирования из-за претензий к соблюдению демократических и судебных стандартов.

По словам Кос, именно такие ситуации ЕС стремится не допустить во время следующих волн расширения.

— Новым на этот раз, и это будет впервые в договоре о вступлении Черногории, станет то, как гарантировать, что после того, как страна станет членом ЕС, правила будут соблюдаться через пять, десять, пятнадцать лет, — пояснила еврокомиссар.

Марта Кос отдельно подчеркнула, что политика расширения и в дальнейшем будет оставаться основанной на заслугах.

По ее словам, Украина и Молдова сейчас движутся синхронно в переговорах о вступлении, однако после открытия всех переговорных кластеров темпы могут отличаться.

— Та страна, которая достигнет больших результатов, сможет двигаться быстрее, — отметила она.

Накануне Украина открыла первый переговорный кластер в рамках процесса вступления в Европейский Союз. Речь идет о блоке вопросов, касающихся основ функционирования государства — правосудия, свободы, фундаментальных прав и безопасности.

По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, открытие первого кластера означает начало системной работы над интеграцией Украины в европейское пространство и формированием общей среды безопасности.

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