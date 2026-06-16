Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен отдельно встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита G7 во французском Эвиане.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на полях саммита G7.

Трамп анонсировал отдельную встречу с Зеленским: что известно

Во время общения со СМИ президент США сообщил, что после участия в рабочих мероприятиях саммита планирует провести отдельные переговоры с президентом Украины.

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По словам Трампа, стороны должны обсудить вопросы войны РФ против Украины и возможные дипломатические шаги.

Комментируя ситуацию на фронте, американский президент заявил, что Россия и Украина продолжают нести значительные потери.

— Послушайте, Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 тысяч солдат. То, что там происходит, — просто безумие, — сказал Трамп.

Он также сообщил, что накануне провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

— Они просто продолжают сражаться, теряя солдат. Они теряют так много солдат, — отметил президент США.

Отдельно Трамп добавил, что между Путиным и Зеленским существует значительная взаимная неприязнь, что затрудняет переговорный процесс.

Что известно о контактах Зеленского и Трампа на G7

По информации The Kyiv Independent, до начала отдельных переговоров Зеленский, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон уже приняли участие в совместных мероприятиях саммита и рабочей сессии вместе с другими лидерами G7.

Издание отмечает, что это стало первым личным появлением Зеленского и Трампа на одном международном мероприятии за последние несколько месяцев.

Сам президент Украины подтвердил начало работы на саммите и сообщил, что среди ключевых тем дня — усиление украинской ПВО и продвижение дипломатических усилий для завершения войны.

— Главное — усилить ПВО для Украины и подтолкнуть дипломатию, чтобы Россия завершила свою войну. Мир нужен, — заявил Зеленский.

Накануне саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон во время короткой двусторонней встречи с Владимиром Зеленским поднял вопрос возможной организации отдельных переговоров украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

По данным CNN, Макрон как хозяин саммита пригласил Зеленского к участию в мероприятиях G7, рассчитывая, что присутствие Украины поможет усилить поддержку партнеров.

На обнародованном видео французский президент обратился к Зеленскому с вопросом о возможности отдельной двусторонней встречи с Трампом и предложил помочь с ее организацией.

Также накануне президенты Украины и США провели телефонный разговор, который длился около 30 минут. По словам Зеленского, стороны договорились продолжить обсуждение идей по завершению войны во время личной встречи на саммите G7.

Фото: Владимир Зеленский

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