В результате массированной российской атаки в ночь на 15 июня серьезно пострадал Успенский собор Киево-Печерской лавры. По предварительным данным, повреждено около 80% его кровли.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике и министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Повреждения памятников культуры

По ее словам, ударный беспилотник попал в алтарную часть храма — Стефановский придел. Сейчас специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений и документировать последствия обстрела.

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Кроме самой Киево-Печерской лавры, повреждения получили несколько культурных учреждений, расположенных на ее территории и поблизости. В частности, пострадали сокровищница Национального музея истории Украины, Музей книги и книгопечатания, Национальная историческая библиотека Украины, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, а также фондохранилище Национального музея народной архитектуры и быта.

В Министерстве культуры отмечают, что экспонаты удалось сохранить — повреждения получили преимущественно окна и двери зданий. Информации о погибших или пострадавших нет.

Среди других культурных объектов, пострадавших в результате российской атаки, — киностудия имени Довженко. По словам Бережной, прямое попадание ракеты уничтожило около 100 тыс. костюмов и более 3 млн единиц реквизита, использовавшегося при создании исторических и художественных фильмов.

Также повреждения получили Мистецький арсенал, где пострадала крыша здания, и Национальный дворец искусств Украина, в котором выбиты окна и поврежден фасад.

В Минкульте напомнили, что с начала полномасштабной войны Россия повредила уже 1 913 памятников культурного наследия и 2 573 объекта культурной инфраструктуры на подконтрольной Украине территории. По оценкам Всемирного банка, прямые убытки в культурной сфере превышают €4 млрд, тогда как косвенные потери достигают $24 млрд.

Только в результате атаки 15 июня повреждения получили 13 объектов культурного наследия.

Служба безопасности Украины установила, что во время атаки на Киево-Печерскую лавру российские войска применили беспилотник Герань-2.

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