Уничтожение Черноморского флота РФ не недостижимо: как атаками дронов Украина меняет правила игры в море

5 августа возле Керченского пролива “прилетело” в российский нефтяной танкер SIG. А за день до этого под удар украинских защитников попало сердце российского флота — порт Новороссийск. Как атаками морских дронов Украина меняет правила игры в Черном море — читайте в материале.

— Мы задекларировали, и это логика боевых действий, что нельзя победить, воюя только на своей территории. Противник и его население должно понять, что нет безопасных мест на территории врага, — говорит военный эксперт Сергей Грабский.

Он отметил, что Украина меняет характер войны на море. И это произошло после выхода России из зернового соглашения. Кремль вернулся к блокаде украинских портов, пытаясь уничтожить экспорт украинского зерна, как это делал в первые месяцы войны.

— Поэтому перед Украиной встали две большие задачи: заставить Россию вернуться к зерновому соглашению и снять блокаду с портов Одессы, где самые большие зернохранилища и куда сходятся железные дороги со всей страны. И вторую задачу Украина последовательно выполняет с апреля 2022-го, — говорит бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

На данный момент Украина перешла к новому этапу — заставляет российский флот как можно меньше выходить в море.

— Увеличение географии заставляет противника растягивать свои ресурсы. Противник тратит больше запасов денег, больше ресурсов. Мы переходим от локальной к активной обороне, — говорит Грабский.

Кроме того, ни танкер, ни десантный корабль не были случайными целями.

— В Новороссийске находится основной нефте-экспортный терминал России на Черном море, доходы от которого идут на путинскую войну в Украине, — говорит эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Это, во-первых, экономически будет бить по рентабельности нефтяного экспорта. А во-вторых, уничтожение вражеских танкеров — это прямой путь к ослаблению как российского флота, так и российских сухопутных сил.

Далее, говорит Андрей Рыженко, Украине следует создавать постепенно флот не только из морских дронов, но и из малых катеров, которые могли бы нести ракеты — ими удобнее поражать корабли не в портах, а в открытом море.

Сейчас же программа-минимум — убедить агрессора, что ему следует прекратить блокировать порты, и восстановить торговое судоходство. Глобальная же цель Украины — уничтожение российского Черноморского флота. И она не такая уж и недостижимая, утверждает военный эксперт Михаил Самусь.

— Это иллюзия, что он огромный. Несколько десятков кораблей. Из них я бы так сказал, современных кораблей не дотянет до 2 десятков. Более того, перспективы обновления флота очень и очень ограничены. Потому что у них нет возможности даже сейчас строить фрегаты. Более того, у них уже есть проблемы со строительством корветов. Вот 2 тысячи тонн они уже не могут, у них нет двигателей. Газотурбинные установки не могут они ни производить, ни строить, — говорит он.

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