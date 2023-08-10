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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Нельзя пойти в магазин и купить ПВО или истребитель, нет таких супермаркетов — Игнат

Patriot
Фото: Getty Images

Украине нужно укреплять противовоздушную оборону современными системами, которые будут вытеснять советские зенитно-ракетные комплексы. Впрочем, системы ПВО не купишь просто так.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что нельзя просто пойти в супермаркет и купить комплексы противовоздушной обороны, таких магазинов просто не существует.

– Ну нельзя пойти в супермаркет и купить ПВО или истребитель, ну нет их там. Нет таких супермаркетов. Это технологическое оружие, которое продают только по согласованию с правительствами стран. Так даже и танки продаются только по согласованию, – отметил Игнат.

– ПВО надо много! Сколько? Скажем так — десятки, может даже и сотни, если брать все в куче… ПВО надо где-то брать, кто-то должен нам их предоставлять. Но из своих запасов страны тоже не могут предоставить, если оно стоит на боевом дежурстве, то надо брать где-то со складов, из резервов или изготавливать новые, как это делает Германия в случае с IRIS-T, – сказал он.

Игнат отметил, что немецкие комплексы ПВО IRIS-T — одни из лучших на сегодня в мире.

– Да, они не имеют большого радиуса действия, но все же комплекс и ракеты к нему, они являются новейшими сегодня из зенитных ракетных систем на вооружении нашего войска, – добавил спикер.

Напомним, в ночь на 10 августа оккупанты снова атаковали Украину ударными БпЛА. На этот раз дроны россияне запускали с северо-восточного направления — из района Курска. ВСУ уничтожили семь из десяти выпущенных россиянами ударных беспилотников Shahed-136/131.

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Зброя для України, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Юрій Ігнат
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Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

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