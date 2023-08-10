Не можна піти в магазин і купити ППО чи винищувач, нема таких супермаркетів – Ігнат

Україні потрібно зміцнювати протиповітряну оборону сучасними системами, які будуть витісняти радянські зенітно-ракетні комплекси. Втім, системи ППО не купиш просто так.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він наголосив, що не можна просто піти в супермаркет та купити комплекси протиповітряної оборони, таких магазинів просто не існує.

– Ну не можна піти в супермаркет і купити ППО чи винищувач, ну немає їх там. Нема таких супермаркетів. Це технологічна зброя, яку продають лише за погодженнями з урядами країн. Так навіть і танки продаються лише за погодженням, – зауважив Ігнат.

– ППО треба багато! Скільки? Скажемо так – десятки, може навіть і сотні, якщо брати все в купі…ППО треба десь брати, хтось має нам їх надавати. Але зі своїх запасів країни теж не можуть надати, якщо воно стоїть на бойовому чергуванні, то треба брати десь зі складів, з резервів або ж виготовляти нові, як це робить Німеччина у випадку з IRIS-T, – сказав він.

Ігнат зазначив, що німецькі комплекси ППО IRIS-T – одні з найкращих на сьогодні у світі.

– Так, вони не мають великого радіуса дії, але все ж таки комплекс і ракети до нього, вони є найновіші сьогодні із зенітних ракетних систем на озброєнні нашого війська, – додав речник.

Нагадаємо, уночі проти 10 серпня окупанти знову атакували Україну ударними БпЛА. Цього разу дрони росіяни запускали з північно-східного напрямку – із району Курська. ЗСУ знищили сім із десяти випущених росіянами ударних безпілотників Shahed-136/131.

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